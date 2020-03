Prečo Nemci nenosia rúšky a stále neumierajú na koronavírus ?

Svetové médiá žasnú nad nízkym počtom úmrtí v Nemecku, Slováci nad laxným prístupom Nemcov v dobe koronakrízy. Aktuálna situácia v Nemecku (v meste Karlsruhe) pohľadom lekárky pracujúcej na nemeckej intenzívnej stanici.

Hygienické doporučenia

Začnem rozlúsknutím najčastejšej otázky, ktoré od svojich blízkych dostávam: "Prečo sú Nemci vo svojom prístupe takí laxní a nenosia na tvári masky?" Pozrime sa teda spoločne na hygienické doporučenia pre verejnosť.

Najviac skloňovaným pojmom v Nemecku je sociálne dištancovanie. Doporučený odstup 1,5 m. Je to niečo, na čo Nemec nemusí vynaložiť veľké množstvo energie (narážam na fakt, že zvítanie nie je doprevádzané bozkami, ani veľmi vrelým objatím- ako v Taliansku). Ľudia majú povolené vychádzať po dvoch (výnimka rodina). Parky, reštaurácie, školy, vzdelávacie inštitúcie, veľké firmy sú podobne ako u nás zatvorené. Zatiaľ neplatí zákaz vychádzania. V praxi to cez víkend za slnečného počasia potom vyzerá takto:

V uliciach Hamburgu 28.03.20 za slnečného počasia. Či to je teda odstup 1,5 metra, posúďte sami. (Bild)

Na porovnanie ešte dva obrázky- prvý z obytného panelového domu, druhý z nemocnice. Doporučenie číslo jedna- umývať si ruky, držať si odstup (ďalšie doporučenia- správne kýchať, nedotýkať sa rukami tváre, nenastupovať do výťahu s inou osobou ...). Nikde ale nestojí, že je nutné nosiť masku.

Druhý obrázok odfotený v nemocnici a podobné doporučenia- odstup, umývať si ruky a v prípade symptómov ostať doma.

Doporučenie správania sa v panelovej budove o viac ako 100 bytových jednotkách (Lucia Audyová)

Doporučenie správania sa počas pandémie- vyvesené v nemocnici. (Lucia Audyová)

Nemcom masky (rúška) nikto nedoporučuje, ani neprikazuje. Nenosenie sa netrestá. Či je to správne riešenie, neviem... Isté je však jedno- materiálne zdroje sú obmedzené aj v Nemecku. Personál má na JIP-ke k dispozícii jednu ffp2 masku na jedného pacienta. Masku je nutné si viackrát navliecť a zvliecť. Vyžaduje to nácvik, aby nedochádzalo ku kontaminácii. Do akej miery je efektívne nosiť túto nedostatkovú masku počas prechádzky v lese, neviem...

Nemci zbroja

Nie je tajomstvom, že Nemecko disponuje veľkým počtom postelí intenzívnej starostlivosti. Po Spojených Štátoch je v rebríčku číslo dva. Od čoho sa intenzívna posteľ líši od tej normálnej? Pacient je konštantne monitorovaný. Dalo by sa povedať, že neunikne jediný úder srdca. Intenzívna posteľ je obstarávaná preškoleným personálom- intenzívnym lekárom (má na starosti 5-14 pacientov, podľa ich stavu podľa zvykov v konkrétnej nemocnici) a intenzívnou sestrou (stará sa o 1-4 pacientov). Na intenzívnej stanici je možné pacienta napojiť na dýchací prístroj, dialýzu alebo mimoteľný obeh.

Je treba si uvedomiť, že intenzívna starostlivosť je pre pacienta obrovský stres. Bolesť, hlučné prístroje, neustále pípanie, lekárske zásahy, neznáme prostredie, strach, porušený režim deň/noc... Cez jeden vývod do neho niečo lejú, cez iný sa mu čistí krv. Nemôže rozprávať. Je pripútaný k posteli a všetko bolí. Pokiaľ ste sa ešte nepozerali do očí človekovi, ktorý sa nevie nadýchnuť, je si to celé ťažko predstaviť. Väčšina pacientov s nutnosťou umelého dýchania preto dostáva lieky na ukludnenie (sedatíva). Obsiahla téma, možno na iný článok. Poďme radšej k číslam:

Nemecko a počet intenzívnych postelí:

Počet postelí pred krízou: ca 28000

Počet po navýšení: ca 40000

Plánovaný počet: ca 56000

Počet intenzívnych postelí v Taliansku: 5000

Príklad z nášho oddelenia- všetky elektívne (plánováné) operácie sú zrušené. Otvorili sa 4 nové izby- ca 8 nových lôžok. A všetci čakáme... Susedná klinika na porovnanie prijala 3 pacientov z Francúzka, kde je situácia už teraz hodne vypätá. Peak v Nemecku sa očakáva o týždeň.

Otázka, ktorá mi vŕta v hlave, kto sa o lôžka bude starať. Personálna situácia v Nemecku je tristná. Nedostatok sestier a lekárov tu bol už pred krízou, nie je mi celkom jasné, odkiaľ budú personálne zdroje nahrádzané.

Nakupovanie

Toaletný papier nad zlato je motom bežiacej krízy. V Česku sa stali nepriateľom verejnosti lyžiari, v Nemecku sú to "škrečkovia" (hamstern- škrečkovať).

Ďalším chýbajúcim artiklom sú cestoviny a konzervy. V niektorých predajniach sú zavádzané maximálne počty predaných artiklov (napríklad si nekúpite viac ako dva balíčky cestovín).

Do obchodu vstupuje obmedzený počet ľudí. Nákupný košík je pred nákupom dezinfikovaný pracovníkom ochrannej služby. A samozrejme- dodržuje sa odstup.

Nakoľko sú opatrenia v Nemecku ako aj u nás efektívne, uvidíme o niekoľko týždňov. Nemecké nemocnice sú na prípadný nárast intenzívnych pacientov pripravené dobre. Materiálu a personálu je žiaľ nedostatok. Ako Slovenka som hrdá na promptnú reakciu Slovenska a disciplínu Slovákov, akou sa k celej problematike stavajú. Držme spolu a zvládneme to!

Ostante zdraví a doma!